Inter, ligde seriye bağladı!
İtalya Serie A'da Inter, sahasında Udinese'yi 2-1 mağlup etti ve ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti.
İtalya Serie A 30. hafta maçında Inter, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Inter, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marko Arnautovic ve 29. dakikada Davide Frattesi attı. Udinese'nin tek golü 71. dakikada Oumar Solet'ten geldi.
Inter, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, ligde 67 puana yükseldi. Udinese, 40 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Parma deplasmanına gidecek. Udinese ise Genoa deplasmanına konuk olacak.
Etiketler: #inter #İtalya Serie A #udinese
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