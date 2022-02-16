Inter - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

16 Şubat 2022 Çarşamba, 17:23

Inter - Liverpool maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devler liginde bu akşam ekranlara gelecek maçlardan biri olan zorlu mücadelede İtalyan devi Inter, sahasında güçlü İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor.

Zorlu karşılaşmanın öncesinde her iki takımda da tek hedef çeyrek final bileti için ilk avantajlı skoru elde etmek olacak.

9 maçlık yenilmezlik serisi olan Liverpool son 6 maçınınsa tamamını kazanmış durumda. Giuseppe Meazza'da oynanacak olan zorlu karşılaşmanın maçta hakem Szymon Marciniak görev alacak.

İki takım arasında oynanan son 2 maçta da sonuçlar şu şekildeydi: Liverpool 1 - 0 ve 2 - 0’lık skorlarla galip gelen taraf.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Inter - Liverpool maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

INTER - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Broovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martínez

Liverpool: Allison, Alexander Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Elliott, Fabinho, Thiago, Luiz Diaz, Jota, Salah.