Inter - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Inter ile Liverpool karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Inter - Liverpool maçına dair merak edilenler ayrıntılarıyla haberimizde...
Inter - Liverpool maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devler liginde bu akşam ekranlara gelecek maçlardan biri olan zorlu mücadelede İtalyan devi Inter, sahasında güçlü İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor.
Zorlu karşılaşmanın öncesinde her iki takımda da tek hedef çeyrek final bileti için ilk avantajlı skoru elde etmek olacak.
9 maçlık yenilmezlik serisi olan Liverpool son 6 maçınınsa tamamını kazanmış durumda. Giuseppe Meazza'da oynanacak olan zorlu karşılaşmanın maçta hakem Szymon Marciniak görev alacak.
İki takım arasında oynanan son 2 maçta da sonuçlar şu şekildeydi: Liverpool 1 - 0 ve 2 - 0’lık skorlarla galip gelen taraf.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Inter - Liverpool maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
INTER - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Broovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martínez
Liverpool: Allison, Alexander Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Elliott, Fabinho, Thiago, Luiz Diaz, Jota, Salah.
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