Ahmet Nur Çebi: Şenol Güneş ve Burak Yılmaz ile ilgilenmiyoruz

16 Şubat 2022 Çarşamba, 15:03

Beşiktaş, Vodafone ile Kadın Futbol Takımı için 3 Milyon 250 Bin TL ‘lik sponsorluk anlaşması yaptı. Basın toplantısının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin gündeme dair konuştu.

Kadınların her alanda kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sadece kadın futbolu değil, kadın sporcularımız, kadın çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Vodafone için de öyle. Buraya her zaman bir beyefendi ve hanımefendi ile geliyorlar. İnşallah biz de bundan sonraki dönemde yönetimimize bir kadın dahil ederek devam ederiz. Kadın futbol takımımızın gösterdiği başarıyı en az erkek futbol takımının aldığı kupalar kadar önemsiyoruz. Camiamız için de öyle. Futbolda kadınlarımızın gösterdiği başarıda pay sahibi olan Fırat Fidan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Futbolcularımızın bizimle beraber devam etme süreci olmasını umuyorum. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenmek istiyorum. Kadınlarda da bonservis konuları ve sözleşmelerinin erkek takımlarındaki gibi olması gerektiğini buradan mesaj olarak iletmek istiyorum. Sezon başında çok önemli bir şey yaptık. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe , Galatasaray ve diğer takımlara, kadın futbol takımı kurmaya zorladığımız için mutluyum. Ligin tadı biraz daha arttı. Kadınlarımızın son dönemde gösterdiği performansı keyifle takip ediyorum. 5-0, 6-0 olmuyor. Hanımefendileri de incitmeyelim. 2, 3 bizim için yeterli. Karşıdaki arkadaşların keyfini kaçırmayalım. Onların da motivasyona ihtiyacı var" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Adana Demirspor maçında yaşadığımız olaylar bizi son derece üzmüştür. Adana Demirspor ve Beşiktaş camiaları özdeşleşmiş, birbirlerini seven ve sayan, değer veren birbirine çok benzeşen taraftarı olan iki camiadır. Adanalıların güneşe kurşun sıktıkları dönemde, hava sıcaklığı çok yüksekken biz Beşiktaş olarak stat açılışı için Adana’ya gittik. Ne oldu da şimdi Beşiktaş’a bu kadar tepki gösteriyorlar?

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Beşiktaş büyük lokmadır. Yapılan yanlışlara cevap vermeyi, görev olarak görüyoruz. Ersin'in kafasına nasıl oluyor da para atılıyor? Bunu hangi Adana Demirspor taraftarı, hangi mantıkla yapıyor? Sanki bir şey planlanmış, kurgulanmış gibi ama bilmiyorum. Sayın başkanla maç izliyorduk, önümüzde televizyonu kırması... Biz, orada misafiriz. Bu tepkiyi siz gösterirseniz, taraftarınız da bize ağza alınmayacak küfürler eder. Bu hareketler için büyük üzüntü duydum.

"BAŞKAN İŞİ ŞOVA DÖKTÜ"

Sayın başkan işi şova dökmüştür. Maçtan önce başlayıp maçtan sonra da kanal kanal gezerek konuşması, bir şovsa yakışık almadı. Bir plansa veya bir gerekçesi varsa bunları bilmek istiyorum. FETÖ'den bahsediliyor. Böyle bilgileri varsa savcılığa başvurmasını bir Türk vatandaşı olarak istiyorum. Bunu çok önemsediğimi belirtmek istiyorum.

"NE OLDU DA 25 HAFTA SONRA BU KADAR TERSE DÖNDÜ?"

Adana Demirspor ile İstanbul'da oynadığımız maçta, bizim canımız yanmışken hakemlere bir şey demeyen Murat Sancak, ne oldu da 25 hafta sonra bu kadar terse döndü. Keşke Beşiktaş'ın hakkının yendiğini söyleyerek lafa başlasaydınız.

"MURAT SANCAK'A GÖREV VERDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İstanbul'da Beşiktaş'ın canı yandığındaki beyanatı, 'Hakemler de hata yapabilir'di. Şimdi FETÖ'cü oldular! Ben, Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta bir yönetici olduğunu, kendisine basın sözcülüğü görevi verdiğimi hatırlamıyorum. Sayın başkanın, Beşiktaş teknik direktörlüğüyle ilgili açıklama yapması ve bunun yalan olması yakışık almamıştır.

"ŞENOL GÜNEŞ İLE BİR KELİME ETMEDİM"

Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konuda, Beşiktaş teknik direktörlüğüne dair Adana Demirspor başkanının bir iddiada bulunması ve bunun kocaman bir yalan olması yakışmamıştır. Ben, Beşiktaşlılara yalan söylemeyeceğim dedim. Şenol Güneş hocayla bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Benim hocam var ve hocamla yola devam edeceğim, bunu beyan ettim. Ona güvenim sonsuz. Önümüzdeki sezon için planlamamda, bugün itibarıyla Şenol Güneş yok.

Burak Yılmaz ve Şenol Güneş ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Olağanüstü bir durum olursa bilmiyorum. Önder Karaveli hoca ile yola devam ediyoruz. Hocamızın kalbini kıranlar devam ettiği müddetçe ne kadar devam edeceğiz bilmiyorum. Belki eleştiriler olabilir ama Şenol Güneş gelecek söylemlerinin altında başka şeyler olabilir. Bu konu benim için bitmiştir.

"TEKRAR GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Cenk Tosun şu anda başka bir takımın oyuncusu. Şu anda konuşmam doğru olmaz. Sözleşmesi bitince konuşuruz. Giderken söylemiştim, İstanbul'da oynamak isterse ona kucak açacağız. Tekrar gelmesini istiyoruz.

