Inter, sahasında sürprize izin vermedi!

6.11.2025 01:02:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, sahasında Kairat'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Inter, sahasında Kairat ile karşı karşıya geldi. Inter, Giuseppe Meazza'da oynanan maçı 2-1 kazandı.

Inter, 45. dakikada Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kairat, 55. dakikada Ofri Arad ile 1-1'lik beraberliği buldu. Inter, Carlos Augusto'nun 67. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 12 puana yükseldi. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Kairat'ın 1 puanı bulunuyor.

Inter, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Kairat, sahasında Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

