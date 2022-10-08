Inter, Sassuolo'yu Dzeko ile yıktı! Sassuolo 1-2 Inter
Serie A'nın 9. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter deplasmanda Sassuolo'yu Dzeko'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek iki maç sonra kazandı.
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter deplasmanda Sassulo ile karşı karşıya geldi. MAPEI Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Inter oldu.
Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 44 ve 75. dakikalarda Edin Dzeko attı. Ev sahibi Sassuolo'nun tek golünü ise 60. dakikada Frattesi kaydetti.
KAAN VE HAKAN RAKİP OLDU
Sassuolo'da milli futbolcularımızdan Kaan Ayhan 82. dakikada oyuna girdi. Inter'de Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
5. galibiyetine ulaşan Inter ligde 15 puana yükselirken, Sassuolo ise 12 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Sassuolo Atalanta'ya konuk olacak. Inter ise Salernitana ile evinde karşılaşacak.
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