Trabzonspor'da savunma alarm verdi!

08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:59

Trabzonspor’da savunma sıkıntısı yaşanıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa’da çıktığı toplam 14 resmi maçta kalesinde 20 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ligde 8 hafta sonunda 11, Avrupa kupalarında 5 maçta 9 gol yedi. Fırtına’nın, teknik direktör Avcı yönetiminde ligde ilk kez gol yeme ortalaması 1.38 oldu.

Bordo-mavililer, Avcı’nın ilk sezonunda maç başına 0.69, ikinci yılında ise 0.95 gol yeme ortalaması başarısı göstermişti.

Karadeniz ekibi Avcı ile Süper Lig’de geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken 38 maçta kalesinde 36 gol görmüş ve bu alanda Başakşehir ile en iyi istatistiğe sahip takım olmayı başarmıştı.