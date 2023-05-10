Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi: 'Maçta beklenmedik tuzaklar olacaktır'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 07:57

Güncelleme: 10.05.2023 - 07:57

Milan ve Inter'in ortak kullandığı San Siro Stadı, Milano kentinin iki köklü ekibinin Avrupa arenasındaki mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Dev karşılaşma öncesi Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi basın toplantısı düzenledi.

"BEKLEMEDİK TUZAKLAR OLACAKTIR"

Simone Inzaghi, "Aklımızı ve yüreğimizi çok iyi kullanmamız gerekecek. Yüreğimizi koyacağımızdan yana bir şüphem yok. Akılımızı da iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. 180 dakikalık bir mücadele olduğunu bilerek oynamalıyız çünkü maç içinde beklenmedik anlar, tuzaklar olacaktır" yorumunu yaptı.

"RÜYAYA 180 DAKİKA UZAKTAYIZ"

20 aylık dönemde 7 derbi mücadelesine çıktıklarını hatırlatan Inzaghi, "Kazandık, kaybettik. Bunlar bize fikir verebilecek maçlar ama her maçın kendi hikayesi var. Inter’in daha fazla hücumda olduğu ya da savunmada olduğu anlar olacak. Bir arada kalmalı, büyük fedakarlık yapmalı ve takım arkadaşımız için oynamalıyız. Korku olmamalı, oynama isteği olmalı. Şimdi finale gitmeyi ümit ediyoruz. Rüyaya 180 dakika uzaktayız" şeklinde konuştu.

"HERKES İÇİN NE İFADE ETTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Inzaghi, maçı kim kaybederse bunun başarısızlık olmayacağını ifade etti. Kariyerindeki en önemli maça çıktığı ve neler hissettiği sorulan Inzaghi, "Bu derbinin herkes için ne ifade ettiğini biliyoruz. Ama ben sakinim. Oyuncularım iyi çalıştı ve maça konsantreler. Maçın yarın akşam çözülmeyeceğini biliyoruz" yorumun yaptı.

Inzaghi, bu sezon "Devler Ligi"nde Barcelona ve Bayren Münih'in olduğu gruptan çıkıp bu noktaya geldiklerini vurgulayarak, "Daha sonra Porto ve Benfica geldi ki aşılması gereken zor engellerdi. Şimdi finale kalmak için bir taneye daha ihtiyacımız var." dedi.

RAFAEL LEAO SORUSU

Ezeli rakiplerinde Leao'nun durumunun belli olmamasına ilişkin bir soru üzerine Inzaghi, her duruma karşı hazırlıklı olduklarını, Leao'nun oynayıp oynamasının kendi planlarını etkilemeyeceğini söyledi.

20 YIL SONRA İLK

İki takım, son olarak 18 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde karşılaşmıştı. 2004-2005 sezonunda ev sahibi olduğu ilk maçta Milan, Inter’i 2-0 yenmişti. Inter'in ev sahibi olduğu rövanş maçı ise taraftarların sahaya yanıcı maddeler atması sebebiyle yarım kalmış, Milan hükmen 3-0 galip ilan edilmişti.

20 yıl önce ise iki rakip, ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleşmişti. 2002-2003 sezonunda Milan'ın ev sahibi olduğu ilk maç 0-0 berabere bitmiş, Inter'in ev sahibi olduğu rövanş maçı ise 1-1 sonuçlanmıştı.