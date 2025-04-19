Intercity, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu

Yayınlanma: 19.04.2025 - 13:55

Güncelleme: 19.04.2025 - 13:55

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile Türkiye’nin lider araç kiralama markası Intercity arasında kapsamlı bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu önemli iş birliğiyle Intercity, TMPK’nın Ana Sponsoru olarak, ülkemizde düzenlenecek uluslararası Paralimpik spor organizasyonlarına destek verecek.

Sponsorluk anlaşması, İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları, Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları ve Mersin 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları gibi büyük organizasyonların ana sponsorluğunu da kapsıyor. Bu iş birliği, Türkiye’nin Paralimpik spor alanındaki uluslararası başarılarını artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat AKSU, bu iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Intercity gibi güçlü ve sektöründe öncü bir markanın, komitemize ve Paralimpik sporcularımıza destek vermesi bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu sponsorluk, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları yolunda bizlere güç katacak ve sporcularımızın başarılarına değerli bir katkı sağlayacaktır. Intercity’nin bu desteği, sadece sporcularımız için değil, aynı zamanda ülkemizin Paralimpik spor alanındaki vizyonu için de büyük bir anlam taşıyor. Sporcularımızın gösterdiği üstün çaba ve elde ettikleri başarılar, ülkemizin spor kültürüne ilham veriyor. Bu iş birliğiyle birlikte daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum.”

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural AK ise bu önemli iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin Ana Sponsoru olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Paralimpik sporcularımızın başarıları ve mücadeleleri hepimize ilham kaynağı oluyor. Intercity olarak, bu değerli sporcularımızın yanında yer alarak onların hedeflerine ulaşmalarına destek olmayı ve ülkemizin uluslararası arenadaki gücünü artırmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği, sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve dayanışma adına önemli bir adım.”

Vural AK, Intercity’nin sektördeki konumuna ve vizyonuna da değinerek şunları ekledi:

“Intercity, 1992 yılında kurulan ve bugün Türkiye’nin en büyük operasyonel araç kiralama şirketi olarak faaliyet gösteren bir markadır. Sürdürülebilirlik, çevre dostu çözümler ve toplumsal fayda yaratma misyonumuz doğrultusunda, Paralimpik sporcularımıza destek olmak bizim için büyük bir onurdur. Bu iş birliği, Intercity’nin sadece bir ticari marka değil, aynı zamanda topluma değer katan bir kurum olduğunu bir kez daha göstermektedir.”

PARALİMPİK SPORUN GELİŞİMİNE KATKI

Intercity’nin TMPK ile gerçekleştirdiği bu iş birliği, Türkiye’nin Paralimpik spor alanındaki uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma vizyonunu desteklerken, sporcuların başarılarına da katkı sağlayacak. Paralimpik sporcuların gösterdiği üstün performans ve elde ettikleri başarılar, toplumda farkındalık yaratırken, Intercity’nin bu desteği, sporun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.