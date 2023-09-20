Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'den 20. yıl için muhteşem gala!
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMKP), 20. yıl için uluslararası bir gala gecesi düzenliyor düzenledi.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. Yıl Galası’na Yavuz Kocaömer damgasını vurdu.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, bir süre önce yaşamını yitiren TESYEV kurucusu Yavuz Kocaömer’in engellilere umut olduğunu söyledi.
“Engellilerin babası Yavuz abiyidi” diyen Aksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a da teşekkür etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da galaya, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı galada, sırasıyla; Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) Başkanı Andrew Parsons birer konuşma yaptı.
Konuşmaların sonunda, ‘Dünya Şampiyonu’ apoletle GoalBall Kadın Milli Takımı sporcularına, plaketleri verildi.
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