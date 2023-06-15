Inter'den Nicolo Barella kararı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle'ın kadrosuna katmak istediği Nicolo Barella için Inter kararını verdi.
Inter'de oynadığı oyunla göz dolduran Nicolo Barella'nın talipleri artıyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, Newcastle'ın kadrosuna katmak istediği Nicolo Barella'yı satmayı düşünmüyor.
Haberde Newcastle'ın oyuncu için 60 milyon euro'ya yakın bir bonservis teklifi yapmaya hazırlandığı belirtildi.
İtalyan devi Inter'in ise oyuncuyu kesinlikle satmayacağı aktarıldı.
26 yaşındaki oyuncu, Inter ile çıktığı 187 maçta 20 gol, 44 asist yapma başarısı gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de 'kırgınlık'
- CHP’deki yenilgi dersleri
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- Diyarbakır'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!
- Mezuniyet töreni ahlaksızlıkmış!
- AKP'li belediye Melike Şahin konserini iptal etti
- Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zengin 10 insanı
- 'Uzak durun' anonsları yapılıyor
- 1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığına verildi
- Jesus'tan Ali Koç'a eleştiri... 'Güvensem kalırdım'