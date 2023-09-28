Inter'e evinde Sassuolo tokadı!
İtalya Ligi'nde Inter sahasında öne geçtiği maçta Sassuolo'ya kaybetti.
İtalya Ligi'nde 6. hafta maçında Inter ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Sassuolo, Inter deplasmanında geriye düşmesiner rağmen maçı 2-1 kazandı.
Inter'in golünü 45. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.
Konuk ekip Sassuolo'nun golleri 54. dakikada Nedim Bajrami ve 63. dakikada Domenico Berardi'den geldi.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı.
Bu mağlubiyetin ardından lider Inter 15 puanda kaldı. Sassuolo puanını 9'a yükseltti.
İtalya Ligi'nde bir sonraki hafta fikstüründe Inter, Salernitana'ya konuk olacak. Sassuolo, Monza'yı ağırlayacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu
- Sabancı ailesinden kötü haber!
- İmamoğlu'ndan CHP'li başkana 'azar'
- İYİ Parti şartını açıkladı: 'Destek veririz ama...'
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu: Ayrıntılar ortaya çıktı!
- Gizli takip
- Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı
- Ünlü şovmenden Filenin Sultanları’na sürpriz hediye
- Koca'dan yeni 'Eris varyantı' açıklaması
- Özel'den 'Macron' sözlerine açıklama