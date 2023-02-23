Inter'e galibiyeti Lukaku getirdi

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 08:29

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 08:29

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, sahasında Porto'yu ağırladı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 1-0'lık skorla kazanarak çeyrek final için avantaj sağladı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında Inter etkisini artırmaya başladı. Gol geciktikçe oyunu daha fazla rakip yarı sahaya yıkmaya çalışan Inter, 78. dakikada Porto'dan Otavio'nun ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla maçı tek kaleye çevirdi. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise sağdan yapılan ortaya iyi yükselen Lukaku'nun kafa vuruşu direkten döndü, dönen topu filelerle buluşturan yıldız oyuncu takımına galibiyeti getirmeyi başardı.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 15 Mart tarihinde Portekiz'de oynanacak.