İrfan Buz Urfa'da kötü başladı!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 18:29

Güncelleme: 07.10.2023 - 18:29

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı.

11 Nisan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 71. dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti.

Şanlıurfaspor'un tek golü ise 30. dakikada Mert Çapar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra kazanan Gençlerbirliği, puanını 14'e yükseltti. 5 maçtır galip gelemeyen ve takımın başına teknik direktör İrfan Buz'u getiren Şanlıurfaspor, galibiyet hasretini 6'ya çıkarttı ve kötü seriye son veremedi.

Ligde bir sonraki hafta Şanlıurfaspor, Göztepe'ey konuk olacak. Gençlerbirliği ise Altay'ı ağırlayacak.