İrfan Can Eğribayat: 'İlk maçtaki skoru gösterdim'

Yayınlanma: 31.08.2023 - 22:34

Güncelleme: 31.08.2023 - 22:34

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, 1-0 kazanılan Twente karşılaşmasının ardından konuştu.

İrfan Can Eğribayat, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Ülke puanı için de çok önemliydi. Rakip taraftarlardan ziyade oyuncular ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Futbol olarak yenemedik, kırmızı kart çıkarabiliriz diye. Bizim ilk maçta yaptığımız gibi durum ortaya çıkabilir diye devam ettiler. Yine hoş olmayan şeyler. Sadece ilk maçtaki skoru gösterdim onlara" dedi.

Başarılı file bekçisi sözlerini, "Çok şükür elimden geldiğinde katkı vermeye çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. Kazanarak dönüyoruz. 3 gün sonra Ankaragücü maçı var. Tamamıyle lige odaklandık. İnşallah ligde de kazanarak yolumuza devam ederiz" diye tamamladı.