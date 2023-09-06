İrfan Can Eğribayat kendine güveniyor

Yayınlanma: 06.09.2023 - 07:35

Güncelleme: 06.09.2023 - 07:35

Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, sezona Altay Bayındır ile başlamıştı. Ancak yediği hatalı goller sonrası Milli file bekçisi kulübeye geçti, İrfan Can Eğribayat eldivenleri giydi.

Livakovic transferi sonrası Altay da Manchester United'a gitti. İrfan Can, Hırvat kaleciyle gireceği rekabetten de çekinmiyor. Şu anda çok forma olan, Milli kadroya davet edilmemesiyle ilgili olarak, "Çağırmak zorunda kalacaklar" diyerek kendine güvenini ortaya koyan 25 yaşındaki kalecinin formayı bırakmaya niyeti yok.

Eğribayat, Livakovic gibi üst düzey bir isimle gireceği rekabetin kendisini çok daha geliştireceğine inanıyor.