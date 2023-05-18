İrfan Can Eğribayat maç sonunda transferini açıkladı: 'Bu iş bitti gibi'
Fenerbahçe'nin Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat, sarı lacivertli kulüpte kalacağını duyurdu.
Fenerbahçe'nin kiralık genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, transferini açıkladı.
Trabzonspor'a karşı 3-1 kazandıkları maçın ardından İrfan Can, "Fenerbahçe kalmamı istiyor, ben de kalmak istiyorum. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor, bitti de diyebiliriz. İnşallah sonu güzel olacak." açıklamasını yaptı.
Sezon başında 500 bin euroya kiraladığı İrfan Can için Göztepe 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeli alacak. Böylece, Göztepe'nin 24 yaşındaki filebekçisinden kasasına toplam 1 milyon 700 bin euro girmiş olacak.
Mücadeleyi de değerlendiren İrfan Can, "İki tane basit hata yaptım, bana yakışmadı. Sonrasında kurtardım. Bu sene derbi galibiyeti yakalayamadığımız için çok üzgündük. Kazanmak için çıktık. Önümüzdeki iki maç var, kazanıp sonucun ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Genç kaleci, "Şampiyonluk gelir, gelmez. Biz elimizden geleni yapacağız. Belki Galatasaray derbisini kazanarak taraftarımıza ikinci derbi galibiyeti sevini yaşatırız. Kupada finale çıkmak istiyoruz. İnşallah hayırlısı oldu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu: Farkında mısınız, bunlar kalırsa....
- Kulis: Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye yakın
- Borsa güne yükselişle başladı
- HÜDA PAR kadınları böyle sahiplendirecekmiş!
- Meclis'teki yemin törenine HÜDA PAR ayarı!
- İlk turu bilen Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur tahmini
- Mustafa Sarıgül'den çarpıcı Sinan Oğan yorumu!
- Sinan Oğan, New York Times’a konuştu
- Erdoğdu: 'Devletimizin bilgileri bu tarikatların elinde'
- 36. Uluslararası İzmir Festivali’ne geri sayım başladı