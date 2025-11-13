İrfan Can Kahveci'den Beşiktaş kararı!

Trendyol Süper Lig’de ara transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci’yle ilgileniyor.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Cengiz Ünder’i satın alma opsiyonuyla kiralarken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın İrfan Can’ı da takımda görmek istediği belirtildi.

Sözcü gazetesinde yer alan haberde Sergen Yalçın’ın İrfan Can’ı kanatlarda veya 10 numara pozisyonunda oynatmak istediği, deneyimli oyuncunun da A Milli Takım’la 2026 Dünya Kupası’nda yer alabilmek için transfere sıcak baktığı kaydedildi.

İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’den kazandığı 60 milyon TL’lik maaşın transferde sorun olabileceği ancak Cengiz Ünder’de olduğu gibi iki kulübün bu ücreti paylaşmasının formüllerden biri olabileceği ifade edildi.

Beşiktaş’ın bu transfer için gelecek ay harekete geçeceğine dikkat çekildi.

Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan İrfan Can Kahveci, gol veya asist kaydedemedi. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz ay İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.