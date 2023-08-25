İrfan Can Kahveci: 'Forma için savaşıyorum'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 01:36

Güncelleme: 25.08.2023 - 01:36

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 2 gol ile yıldızlaşan İrfan Can Kahveci, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Forma için savaşmaya devam edeceğini söyleyen İrfan Can, "Her geçen hafta hem takım olarak hem bireysel olarak performansımızı artırmaya çalışıyoruz. Ben bu forma için savaşacağımı söylemiştim. İnşallah yolun sonu taraftarımızın dediği gibi şampiyonluk olur." dedi.

İrfan Can Kahveci, "Takım olarak ve bireysel olarak her hafta üzerine koyuyoruz. Bizim için güzel bir şey bizim. Dilerim sezon sonuna kadar böyle güzel bir şekilde devam ederiz. Taraftarın ve camianın hasret kaldığı, hem Avrupa'da hem ligde şampiyonluklara ulaşırız inşallah" dedi.

Milli futbolcu sözlerine, "Fenerbahçe'ye geldiğimizden beri Türk oyuncular olarak liderlik göstermeye çalışıyoruz. Yeni gelenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu sene gelen kariyerli, büyük oyuncular var. Onlar da bize yol gösteriyorlar. Biz camia ve kulübü bildiğimiz için onlara yol gösteriyoruz. İnşallah sonu güzel biter." diye devam etti.

"SAYGI GÖSTERSİNLER"

İrfan Can Kahveci son olarak, "Ülkemizde, sadece bizde değil Türk oyuncuları değersizleştirmeye çalışan insanlar var. Her oyuncu aynıdır. Çalışan, iyi olan oynar. Türk oyuncu, kendi evladın, Türk oyuncuları değersizleştirmeyelim. Türk oyunculara da saygı gösterelim." şeklinde tamamladı.

Twente maçında 2 gol atan bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.