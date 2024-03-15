İrfan Can Kahveci'den flaş paylaşım!

Yayınlanma: 15.03.2024 - 18:13

Güncelleme: 15.03.2024 - 18:13

Konferans Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, flaş bir paylaşım yaptı.

Milli oyuncu kura çekiminin hemen ardından yaptığı paylaşımda, "Türk'ün kalbi sende atar" ifadelerini kullandı.

İrfan Can bu paylaşımda ayrıca sarı lacivert kalp emojisi de kullandı.

Başarılı oyuncunun bu paylaşımı birçok taraftar tarafından beğeni topladı.

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