İsak Vural A Milli takım kadrosunun değişmesiyle gündeme gelen isim oldu. Vural, İspanya karşılaşmasında sakat futbolcuların yerine A Milli Takım kadrosuna alındı. Peki, İsak Vural kimdir? İsak Vural kaç yaşında, nereli? İsak Vural hangi takımlarda oynadı?

İSAK VURAL KİMDİR?

İsak Vural 28 Mayıs 2006 tarihinde Stockholm'da doğmuştur. Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan İsveç asıllı Türk profesyonel futbolcudur. Serie B ekiplerinden Frosinone forması giymektedir.

İSAK VURAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Sant Cugat takımında başladı. 2013 yılında Hammarby'ye transfer olarak ülkesi İsveç'e döndü ve genç takımlarındaki performansıyla İspanyol ekibi Barcelona'nın dikkatini çekti. Ancak Barcelona'nın oturma ve çalışma izni koşullarını yerine getirememesi üzerine Vural, 2018'de Benfica'ya imza atmak üzere Portekiz'e gitti.

28 Şubat 2022'de Benfica altyapısında geçirdiği dört yılın ardından Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye imza atan Vural, yeteneği ve yüksek potansiyeli nedeniyle altyapıdan ziyade A takım kadrosuyla antrenmanlara çıkmaya başladı. Vural, aynı yıl 19 Nisan'da Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e karşı kazanılan 1-0'lık dostluk karşılaşmasında (gayriresmî) ilk maçına çıktı. Böylece 15 yıl, 10 ay ve 23 günlükken Fenerbahçe'yi temsil eden en genç oyuncu oldu.

4 Şubat 2023'te Vural, Fenerbahçe'den bir yıllık kiralık olarak alt yapı eğitimi aldığı Allsvenskan ekibi Hammarby'ye geri döndü. Aynı yıl 12 Nisan'da, üç yıllık bir sözleşme imzalayarak kalıcı olarak bu kulübe transfer oldu.