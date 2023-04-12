İsak Vural'dan 3 yıllık imza!
Hammarby, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İsak Vural ile kalıcı bir anlaşma yapıldığını açıkladı. İsveç ekibi, 16 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İsveç ekiplerinden Hammarby, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İsak Vural ile kalıcı anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İsak Vural, "Hammarby'de daha uzun süre kalacağımı bilmek çok güzel bir duygu. Burada kendimi daha da geliştirmek için her türlü fırsata sahibim. Mümkün olduğunda çok oynamayı ve takıma yardımcı olmayı umuyorum." diye konuştu.
İsveç ekibinin sportif direktörü Jesper Jansson ise, "Bir süre devam eden görüşmelerin ardından, Fenerbahçe ile hem İsak'a hem de iki kulübe çok daha uygun bir anlaşmaya varmayı başardık. Transfer 18 yaş altı bir oyuncuyu ilgilendiği için konu FIFA'ya kadar gitti ama İsak artık oynamaya hazır. Hammarby'daki yolculuğu gerçek anlamda başlayabilir" sözlerini kullandı.
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