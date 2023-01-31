İskender Zülfikari, İtalya'da şampiyon
10 yaşındaki milli karting yarışçısı İskender Zülfikari, İtalya'da şampiyon oldu.
Milli karting yarışçısı İskender Zülfikari, İtalya'da gerçekleştirilen WSK Şampiyonlar Kupası'nda birinci oldu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre İskender, hafta sonu South Garda Pisti'nde koşulan WSK Şampiyonlar Kupası'na katıldı.
115 katılımcının yer aldığı organizasyonda damalı bayrağı ilk sırada geçen 10 yaşındaki İskender, podyumda bir kez daha İstiklal Marşı'nı dinletti.
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