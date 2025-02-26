İskenderunspor'un kupa yürüyüşü devam ediyor!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 22:39

Güncelleme: 26.02.2025 - 22:39

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

İskenderunspor, 5. dakikada Ulaş Zengin ve 7. dakikada Erdem Can Polat'ın golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ev sahibi takım 50. dakikada Muhammed Mert'in penaltıdan golü ile farkı bire indirdi.

Öte yandan Karagümrük'te Ahmet Tarık Tuğyan, 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca 2-1 galip gelen İskenderunspor, çeyrek finale yükseldi. Fatih Karagümrük ise kupaya veda etti.