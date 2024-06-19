İskoçya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İsviçre, EURO 2024 A Grubu ikinci maçında İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, A Grubu'ndaki ikinci maçında Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.
İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?
Köln Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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