İskoçya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre, EURO 2024 A Grubu ikinci maçında İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 13:55
İskoçya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor. 

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, A Grubu'ndaki ikinci maçında Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Köln Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.


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