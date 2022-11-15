İskoçya Kaptanı Andrew Robertson'dan Ozan Kabak'a övgü

15 Kasım 2022 Salı, 18:30

İskoçya Milli Takımı Kaptanı Liverpoollu defans oyuncusu Andrew Robertson, Türkiye ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında iki ülkenin de benzer seviyelerde olduğunu dile getirdi.

Robertson, coşkulu atmosferde oynamanın her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önümüzde mart ayında başlayacak Avrupa Kupası elemeleri var. İki takımda bu elemelere hazırlık anlamında kendini toparlamak ve oyununu geliştirmek için iyi bir maç ortaya koymak isteyecek. İki takım için de iyi bir test olacak. Mart ayında başlayacak Avrupa Kupası elemelerinden önce Türkiye gibi zorlu bir rakiple maç yaparak kendimizi en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız."

OZAN KABAK İÇİN ÖVGÜ

Robertson, A Milli Futbol Takımı'nın kaliteli futbolcularla dolu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman böyle olmuştur. Çağlar Söyüncü yıllardır Leicester City'de en üst seviyede performans gösteriyor. Ozan Kabak çok kaliteli bir oyuncu. Liverpool'da savunmada sorunlar yaşarken geldi ve bu sorunları çözmemizde çok yardımcı oldu. Kendisi genç yaşına rağmen oldukça olgun bir oyuncu. Kendisini (Ozan Kabak) iyi bir kariyer ve gelecek bekliyor."