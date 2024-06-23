İskoçya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İskoçya, EURO 2024 A Grubu üçüncü maçında Macaristan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Steve Clarke yönetimindeki İskoçya, sahasında Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Mercedes Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
İskoçya, EURO 2024'te son maçta İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı.
Macaristan ise Almanya'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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