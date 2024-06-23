İskoçya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İskoçya, EURO 2024 A Grubu üçüncü maçında Macaristan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 09:24
İskoçya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Steve Clarke yönetimindeki İskoçya, sahasında Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Mercedes Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İskoçya, EURO 2024'te son maçta İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı.

Macaristan ise Almanya'ya 2-0 mağlup olmuştu.


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