08 Mart 2022 Salı, 22:55

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle olumsuz yönde etkilenen İskoçya-Ukrayna eşleşmesinin tarihi belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta oynanması planlanan İskoçya-Ukrayna yarı final mücadelesinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle haziran ayına ertelendiği kaydedildi.

Ukrayna, finale çıkması halinde Galler-Avusturya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Açıklamada, Rusya Milli Takımı'nın men edilmesi nedeniyle Polonya'nın doğrudan finale yükseldiği ve bu turda İsveç-Çekya maçının galibiyle karşılaşacağı belirtildi.

