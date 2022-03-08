İskoçya-Ukrayna eşleşmesinin tarihi belli oldu
FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İskoçya ile Ukrayna arasında oynanması planlanan yarı final maçının ertelendiğini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle olumsuz yönde etkilenen İskoçya-Ukrayna eşleşmesinin tarihi belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta oynanması planlanan İskoçya-Ukrayna yarı final mücadelesinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle haziran ayına ertelendiği kaydedildi.
Ukrayna, finale çıkması halinde Galler-Avusturya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Açıklamada, Rusya Milli Takımı'nın men edilmesi nedeniyle Polonya'nın
doğrudan finale yükseldiği ve bu turda İsveç-Çekya maçının galibiyle
karşılaşacağı belirtildi.
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