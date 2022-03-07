FIFA, Rusya'daki futbolcular için çözüm önerisi arıyor: Verilecek karar Yusuf Yazıcı'yı da ilgilendiriyor

07 Mart 2022 Pazartesi, 18:31

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrasında Rus takımlarını süresiz olarak organizasyonlardan men eden FIFA, ülkedeki sözleşmeli yabancı futbolcular için yeni bir çözümü masaya yatırdı.

New York Times’ın haberine göre; FIFA’nın, Rusya’da yer alan yabancı futbolcuların başka bir ülkede geçici sözleşmelerde oynayabileceği bir çözüm üzerinde çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Alınacak kararda oyunculara kulüpleriyle sözleşmelerini feshedip, 30 Haziran’a kadar yeni kulüplere imza atabilme imkanının sunulacağı ifade edildi.

Bu karar Rusya'da forma giyen aralarında Yusuf Yazıcı'nın da bulunduğu yaklaşık 100 futbolcuyu yakından ilgilendiriyor.

FIFA, UEFA, kulüp temsilcileri ve oyuncuların menajerleri arasında yapılan görüşmelerde FIFA yetkililerinin emsal oluşturma konusunda endişeli oldukları için henüz bir uzlaşmaya varılamadığı aktarıldı.

Sadece Rus şampiyonu Zenit'in kadrosunda 5 Brezilyalı, 1 Kolombiyalı, 1 Hırvat ve 1 Kazak oyuncu bulunuyor. Bu statüdeki toplam oyuncusu sayısı 100'ü buluyor.