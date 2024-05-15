İskoçya'da şampiyon Celtic!

İskoçya Premiership'te Celtic deplasmanda Kilmarnock'u 5-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kalan 54. şampiyonluğunu ilan etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 23:48
İskoçya'da şampiyon Celtic!
Abone Ol google-news

İskoçya Premiership'te Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic deplasmanda Derek McInnes'in yönerimindeki Kilmarnock'u 5-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kalan 54. şampiyonluğunu ilan etti.

BBSP Stadyumu'nda oynanan maçta Celtic'in gollerini 5. dakikada Adam Idah, 12. dakikada Daizen Maeda, 35. dakikada James Forrest, 51 ve 71. dakikalarda ise Matt O'Riley kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Premiership Şampiyona Grubu'nun bitimine 1 hafta kala en yakın takipçisi Rangers'ın 6 puan önünde 90 puana ulaşan Celtic, üst üste 3. kez, toplamda ise 54. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Kilmarnock ise 55 puanla 4. sırada kaldı. Ligin son haftasında şampiyon Celtic evinde St. Mirren'i konuk ederken, Kilmarnock deplasmanda Dundee FC ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Celtic (90)

2- Rangers (84)

3- Hearts (67)

4- Kilmarnock (55)

5- St. Mirren (47)

6- Dundee FC (41)


Celtic haberleri İskoçya haberleri İskoçya Premier Lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaşlı Ernest Muçi'ye Avrupalı talip: Bonservis bedeli ortaya çıktı!

Beşiktaşlı Ernest Muçi'ye Avrupalı talip: Bonservis bedeli ortaya çıktı!
İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!

İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi!

Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi!
Beşiktaş'tan transfer harekatı: 3 yerli oyuncu listede

Beşiktaş'tan transfer harekatı: 3 yerli oyuncu listede
Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek

Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek
Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz açıklaması: 'Şakalaştık bitti'

Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz açıklaması: 'Şakalaştık bitti'
‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor

‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor