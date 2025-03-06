Ismail Jakobs'tan paylaşım: 'Yanıldıklarını kanıtlayacağız'
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Ismail Jakobs, Instagram'dan bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Ismail Jakobs, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Jakobs, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Kişisel olarak sosyal medyada konuşmayı sevmiyorum ama bir şeyler söylemenin zamanı geldiğini hissediyorum. Sakatlığım nedeniyle herkesten daha fazla üzgünüm, ancak her gün, sonunda geri dönüp savaşmak ve bu inanılmaz kulüp için her şeyimi vermek adına çok çalışıyorum. Her geçen gün, bir adım daha yaklaşıyorum. Beni destekleyen ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Her zaman inanmayanlar olacak, ama biz onlara yanıldıklarını kanıtlayacağız."
Etiketler: #Ismail Jakobs #galatasaray #sosyal medya
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