İsmail Kartal, Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı!

Yayınlanma: 25.08.2023 - 01:40

Güncelleme: 25.08.2023 - 01:40

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "Seyircimizin önünde iyi başladık. Avantajlı bir sonuç elde etmek istiyorduk. Twente takımının Hollanda futbolunu iyi yansıtacağını oyuncularımıza anlattık. Bizim yapmak istediklerimizi maçın başında onlar bize yaptı." dedi.

Deneyimli teknik adam sözlerine, "Sakatlıktan çıkmış oyuncularımız vardı Bright gibi. Onları sonradan oyuna almayı tercih ettik. 1-1'den sonra bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu ve İrfan ile Bright'ı oyuna aldım. Taraftarlarıma destekleri için çok teşekkür ediyorum." diye devam etti.

İsmail Kartal, "Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri geldiğinde ileri çıkmasını istiyorum. Fred 6 numara ve 8 numara oynuyor. Bizim oyun planımızda 6-8 gibi oynatıyoruz. Mecbur kalırsak onu 6 numarada oynatabiliriz"" sözlerini sarf etti.

ALTAY İÇİN VEDA SÖZLERİ

İsmail Kartal, Altay Bayındır'la ilgili olarak, "Altay hem Fenerbahçe'nin hem Türk futbolunun önemli oyuncularından birisi. Ankaragücü'nde onu ilk ben oynattım. Süper Lig'de de ilk ben oynattım. Ona çok güveniyordum. Fenerbahçe'ye geldi, A Milli Takım'a yükseldi. Futbolda bunlar oluyor. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir serüven başladı. Kendisine bu yolculukta canı gönülden başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Dominik Livakovic transferi için konuşan İsmail Kartal "Livakovic'le ilgili uzun zamandır başkanımız ve yönetim bu transfer için uğraşıyordu. İyi bir kaleci. Kendisiyle tanıştık. İnşallah birlikte önemli başarılara imza atarız." dedi.

MAÇLARIN ERTELENMESİ

Maçların ertelenmesi hakkında açıklama yapan İsmail Kartal "Federasyonun aldığı bir karar. Biz herhangi bir yorum yapmak istemiyoruz. Hollanda'da da böyle bir karar alındı. Böyle bir karar alındı, biz de buna uyduk." ifadelerini kullandı.

Tadic'in 90 dakika sahada kalmak istediği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Biz kaliteli bir takımız. Seyircimiz önünde ya da deplasmanda mağlubiyeti kabul edecek oyun karakterimiz yok. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerlere gelmesi ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünkü maçta taraftarlar önünde geriye düşmemize rağmen onların verdiği pozitif destekle maçı çevirmeyi bildik."

DEVRE ARASI DEĞİŞİKLİKLER

Rakip 10 kişi kalınca sağ tarafta hücuma yönelik değişiklikler yaptıklarını anlatan Kartal, "İlk devre Mert Müldür-Ryan Kent ikilisi kötü oynamıyordu ama rakip 10 kişi kalınca daha hücum yönü güçlü oyuncuları almak istedik. Osayi-Samuel'in hücumsal özelliklerini kullanmak istedik. Onların sol beki atıldı. Oradan daha etkili olabileceğimizi düşündük bu hamlemiz tuttu. Avrupa kuplarında geçen dönem geldiğimde çok sakat vardı ve elimiz dardı. O zaman elenmek beni çok üzmüştü. Şimdi sezon başı geldik. İyi kadromuz ve kaliteli oyuncularımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik konularda tek sorumlu olduğunu vurgulayan Kartal, "Bir tane sağlam stoperim vardı, 3 stoperimiz sakattı. Takım içinden çözüm üretmek zorundaydık. Benim B ve C planlarım olmadı. Jayden ile hafta içi konuştuk. Ona kendisini orada oynatabileceğimi, hazırlıklı olmasını söyledim. O da daha önce o pozisyonda oynadığını ve hazır olduğunu belirtti. Samsun maçının son bölümünde de onu orada denemiştik." şeklinde görüş belirtti.