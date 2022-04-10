İsmail Kartal: "Ben kimseyle yarışmıyorum!"
Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası konuştu. Kartal, "Benden önce, benden sonra, kimseyle yarışmak gibi bir düşüncem yok" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası açıklamalar yaptı.
Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçın önemini ve anlamını anlattım. 'Kendi işimizi yapalım' dedim ve sahada bunu yaptık. Rakip kim olursa olsun, kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Oyunda da sakin kaldık ve beklemesini bildik. Zaman zaman iyi baskı yaptık. Galatasaray'ın Barcelona maçı dahil 7-8 maçını analiz ettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Onlar hızlı hücum yapacaklardı, böyle de oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel'e de önlem aldık. Disiplinli oynadık. Şuursuzca oyun oynamadık. Büyük Fenerbahçe taraftarına bu galibiyet armağan olsun. Bu takıma güvensinler, onları mahcup etmeyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularıma teşekkür ederim. ifadelerini kullandı.
"BEN KİMSEYLE YARIŞMIYORUM!"
"Daha erken gelseydiniz, daha farklı mı olurdu?" sorusuna İsmail Kartal, "Benden önce, benden sonra, kimseyle yarışmak gibi bir düşüncem yok. Başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız artık bize güveniyorlar. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızla bütünlük sağladık. İnşallah böyle devam ederiz." cevabını verdi.
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