İsmail Kartal: 'Daha farklı olabilirdi'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 00:29

Güncelleme: 22.09.2023 - 00:29

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları...

"Gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Bu takımın Avrupa'da gol yemeden maçlarını kazanması, liginde Kopenhag'la berabere kalması, 2 puan farkla 3. olması... Bir oyun sistemleri var. Genç ve koşan bir takım. Ama biz de şu anda iki kulvarda gidiyoruz. Rotasyona gitmem gerekiyordu. Oyuncularımı hazırladım. Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Analizimizi yaptık, birkaç tane planımız var. Planımız tuttu.

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Bugün 3-1 kazandık ama ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Bunlardan da atabilirdik. Futbol oynamayı seven bir takıma karşı iyi oynayıp galip gelmek beni mutlu etti. Taraftarımıza teşekkür ediyorum verdikleri desteklerden dolayı.

Rakibe çok fazla 2. ve 3. bölgede oynama şansı vermedik. Bize üzerlerine çekmeye çalıştılar. İlk devre bunu çok fazla başaramadılar. Yaptığımız baskıyla buna izin vermedik. Bugünkü planlarımız tuttu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum.

Crespo ilk maçına rağmen, daha önce de beraberdik, ufak tefek hataları olsa da gayet iyi oyun ortaya koydu. Golle başlaması onun ve bizim adımıza moral oldu.

"Batshuayi'nin oyundan çıkarken tepkisi oldu?"

Ben sizden duyuyorum. Ben bilmiyorum. Takım 3-1 kazanmış, ne tepkisi olmuş? Ben çözemedim. Batshuayi'nin performansı fena değildi, gol attı. Diğer oyuncular da bugün gayet iyilerdi. İzleriz bakarız, bakalım ne olmuş. Maçtan sonra Samandıra'da analizini yapacağız.

Crespo iki sene önce birlikteyken çok iyi maçlar çıkardı. Sezon başında bazı sorunları vardı. Ufak tefek sakatlığı vardı. Şu anda iyi durumda. Golle başlaması hem onun hem takıma moral oldu. Bazı tam olmasa da eksikleri var. Buna rağmen iyi maç çıkardı. Sözleşme uzatmayla ilgili bu kulüp tarafının işi. Ben şu anda o tarafla çok ilgilenmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası."