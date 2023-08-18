İsmail Kartal: 'Takımda saygın bir rekabet var'

Yayınlanma: 18.08.2023 - 00:45

Güncelleme: 18.08.2023 - 00:45

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Maribor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.

Kartal yaptığı maç değerlendirmesinde maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "İstanbul'daki ilk maçta rakibi tanıdık ve burada da doğru analizler yaptık. Oyuncularım verdiğim görevleri harfiyen yerine getirdiler. Güzel bir oyun ve güzel skorla buradan ayrılıyoruz. Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyuz. Net galibiyetle buradan ayrıldığımız için da ayrıca mutluyuz." diye konuştu.

"TAKIMDA SAYGIN BİR REKABET VAR"

Kadroda bulunan bütün oyunculardan verim aldığını belirten Kartal, "Yerli ve yabancı tüm oyuncularımda gelişim var. Jayden, Luan, Djiku iyi oynadı. Tadic'in kalitesi tartışılmaz. Szymanski de müthiş, üstüne koyuyor. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Her oyuncumuzun sahada neler vereceğini biliyoruz. Çalışıyoruz. Takım içinde saygın bir rekabet var. Bu rekabet takım kalitesini artırıyor, başarıyı getiriyor. Oyuna mesela Bartuğ'u aldık. Oynatmak için fırsat kovalıyordum. Umut Nayir ile birlikte girdikten sonra iyi oynadılar. Çalışarak hem yerli hem yabancı oyuncularımızın performanslarını yükseltiyoruz. Oyuncularımızla güzel bir iletişimimiz var. Onlar da biz de iyi çalışıyoruz. İşimiz bu zaten. Şimdi Samsun maçını düşünüyoruz. Sakat oyuncularımız var. Samet'in durumu var. Ferdi'nin ufak bir problemi var. Bakalım. Samsun maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

TWENTE YORUMU

Play-off turunda eşleştikleri Twente ile ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Twente gibi iyi bir takıma karşı oynayacağız, tarihi bir kulüp. Dünya futbolunda yeri olan ve altyapıları iyi olan bir ülke. Onlara karşı en iyi şekilde hazırlanacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üç günde bir maç oynamak kolay değil. Geçen sezon çok geç bitti, geç dönenler var, hala aramıza katılanlar var. Hepsini ayrı ayrı planlayarak hem lig hem Avrupa'ya hazırlanmak önemliydi. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." sözlerini kullandı.

"TARAFTARIMIZIN ÇIKARILMASI DOĞRU DEĞİL"

Maçta yaşanan olaylarla ilgili ise Kartal, "Bizim taraftarın pankartı alındı, olaylar çıktı. Gerginleşen ortamda taraftarımızı stadyum dışına çıkartılması doğru değil. Haksızlığa uğrayanlar bizim taraftarımız. Yöneticilerimiz gerekli açıklamayı yapacaktır. Taraftarımızın dışarı çıkmasını doğru bulmadım." açıklamasını yaptı.

"EĞRİBAYAT'IN ENERJİSİ YÜKSEKTİ"

Maçın başarılı isimlerinden kaleci İrfan Can Eğribayat'la ilgili olarak Kartal, "Maçtan önce İrfan Can Eğribayat ile konuştum. Enerjisi yüksekti. Güzel bir performans ortaya koydu. Performansı olumluydu. Kendisini ve tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

SAMET, DZEKO AÇIKLAMASI

"Samet'in ayağında problem vardı. Devam edemeyeceği için çıkardık. Dzeko'ya gelince, üç günde bir maç oynuyoruz, kariyerli bir oyuncu ama üç günde bir oynayacak diye bir kural yok. Oynayacak daha zinde, daha dinlenik oyuncular vardı. Böyle bir tercih yaptım."

"HERKESE İHTİYACIM VAR"

"3-4 günde bir maç oynuyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Her oyuncumu kullanmaya çalışıyorum. Aynı oyuncularla devam etmeye çalışırsanız problem olur. Yük dağılımını dağıtmaya çalışıyorum rotasyonla. Herkesi de görmek için şans veriyorum. Tatlı rekabet olmasını istiyorum. Bugün Bartuğ genç oyuncumuz, antrenmanlarda gösterdiği performanstan dolayı fırsat kovalıyordum. Bartuğ'a da şans verdim, güzel oldu."

"ZAJC ÇOK DÜRÜST VE KARAKTERLİ"

"Miha Zajc, uzun zamandır bu takımda oynuyor. Çok dürüst, çok çalışkan, çok üst düzey bir profesyonel. Kendi ülkesinde ona kaptanlığı vererek kendi insanları tarafından onore etmek istedim. Fazlasıyla hak eden bir oyuncu. Performansı gayet iyiydi. Sezon başı kampına katılamadı ama her geçen gün üstüne koyarak daha iyi olacaktır. Çok dürüst ve çok karakterli biri. Hak ettiği için kaptanlığı Miha'ya verdim."