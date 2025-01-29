İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafı!
Persepolis'e imza atan İsmail Kartal, basın toplantısında Fenerbahçe'den ayrılışı ile ilgili de konuştu.
Persepolis'e imza atan İsmail Kartal için imza töreni düzenlendi.
İsmail Kartal, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Buraya geliş sürecinde sayın başkan ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce yurt içinden ve yurt dışından bayağı teklif aldım. Persepolis'i çok araştırdım. Çok tutkulu taraftarları var. İran'ın en güçlü, en köklü takımlarından birisi. Sonuçta burada Persepolis'in çok büyük bir camia olduğunu gördükten sonra, çok büyük hedefleri bir kulüp olduğunu gördükten sonra kariyer planlamamı Persepolis ile yapmaya karar verdim. Bu süreçte sayın başkana, yöneticilerime çok teşekkür ederim beni tercih ettikleri için. Buraya gelmemde büyük payı olan sayın başkana da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Kartal, sözlerine, "Benim oyun felsefem, pozitif futbol oynatmak. Sürekli hücum etmeye çalışan, maçları her yerde, nasıl olursa olsun kazanmak için sahaya çıkan bir teknik direktörüm. Geçen sezon Avrupa Kupaları'nda yarı finalde penaltılarla kaybettik. Ama bütün gol rekorlarını, puan rekorlarını, en çok ceza sahasında gol beklentisi yaratan takım olarak başardık." diye devam etti.
Fenerbahçe'den ayrılış süreci ile ilgili konuşan İsmail Kartal, "Fenerbahçe'den ayrılmama gelince, kulüpte kongre vardı. İki başkan da kongreyi kazanmak için bayağı bir yarış halindeydiler. İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler. Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Onlara başarılar diliyorum. Artık ben Persepolis'in teknik direktörüyüm. Persepolis için ekibimle birlikte hem saha içinde hem de kulübün teknik, taktik ve tesisleşmesi adına elimizden geleni yapacağız. Bütün bilgi ve donanımlarımla başkanla birlikte çalışarak, organize ederek temellerini atacağız inşallah." sözlerini sarf etti.
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