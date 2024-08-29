İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu'na veda mesajı: 'Her zaman arkandayım'

Yayınlanma: 29.08.2024 - 11:37

Güncelleme: 29.08.2024 - 11:37

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kartal, paylaşımında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na veda etti.

"HER ZAMAN ARKANDAYIM"



İsmail Kartal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sana her zaman inandım, bugünkü başarın da bunu kanıtlıyor. Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok. Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım, evlat. Yolun açık, başarıların daim olsun!"