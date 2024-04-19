İsmail Kartal'dan maç sonu Fred açıklaması! 'Onu korumak ve...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elendikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, 'Turu geçemememizin sebebi bu ikinci golü bulamamak' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 02:22
İsmail Kartal'dan maç sonu Fred açıklaması! 'Onu korumak ve...'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları...

"Sonuçta maça muhteşem taraftarımızın önünde çok iyi başladık. İlk devre çok tempoluyduk ve istediğimiz golü bulduk. İkinci yarıda da üstünlük bizdeydi. Sonuçta ikinci golü bulamadık ve oyuncularım stres yaptı. Maç uzatmalara gidince zorunlu değişiklik yaptık. Değişikliklerle 2., 3. golü bulup tur atlamak istiyorduk.

Sonuçta penaltılarla elenmek kötü oldu. Ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı takımıma teşekkür ediyorum. Turu geçmeyi hak etmiştik. İkinci golü bulamadık, turu geçemememizin sebebi bu ikinci golü bulamamak.

Oyunun başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İyi mücadele ettik, pozisyon bulduk ama sadece golü bulamadık. Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun ise kasığında problem vardı. Zorunlu değişiklikler yaptık.

Fred uzun bir dönem sakattı. Onu korumak ve daha dinlenmiş bir oyuncu ile devam etmek istedik. En iyi penaltı atan oyuncularımız kaybetti. Tadic, Bonucc çok kariyerli oyuncular ve penaltılarda hep başarılı olmuşlardır. Bugün maalesef yapamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz."


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