İsmail Yüksek: 'Bu sezon daha konsantreyiz'

Yayınlanma: 18.08.2023 - 01:01

Güncelleme: 18.08.2023 - 01:01

İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin Maribor'u eleyerek Konferans Ligi'nde play-off'a kaldığı maçın ardından konuştu.

Yüksek maç sonu değerlendirmesine "Zorlu bir maç oldu. İyi oynadık, iyi skor aldık. Maça iyi başladık. Gerçekten iyi bir skor oldu bizim için savunma ve pozisyonları değerlendirme açısından. Turu geçtiğimiz için mutluyum. Ülke puanına katkı sağladık. Bu maçı unutup pazartesi günkü Samsun maçını düşünmeye başlamamız gerekiyor." sözleriyle başladı.

Çıkan olaylarla ilgili ise genç oyuncu, "Olaylardan ötürü üzgünüz. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Bize mükemmel destek verdiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Samsun deplasmanında alacağımız galibiyetle iyi bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Forma rekabeti konusunda da açıklama yapan Yüksek, "Forma geldiği sürece elimden geleni yapacağım. Sadece ben değil, tüm takım arkadaşlarım. Bu bir takım oyunu, bireysel değil. Takım olarak kazanır, kaybederiz. Benim için değerli bir sezon. Daha konsantreyiz. Elimizden gelen her şeyi vermeye çalışıyoruz. Umuyorum her şey şimdiki gibi gidecek ama kötü zamanlar da olacak ama o zaman camiada beraberlik olursa kimse bizi yıkamaz." sözlerini kullandı.

Sloven taraftarların İrfan Can Eğribayat'a hareketlerini eleştiren genç oyuncu, "Tribünleri gerçekten İrfan Can'a, saha içine, taraftarlarımıza istenmeyecek şeyler yaptılar. Bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun." diyerek açıklamalarını tamamladı.