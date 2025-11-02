Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsmail Yüksek'ten derbi açıklaması: 'Maçtan önce sevgilim gol atacağımı söyledi'

İsmail Yüksek'ten derbi açıklaması: 'Maçtan önce sevgilim gol atacağımı söyledi'

2.11.2025 23:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İsmail Yüksek'ten derbi açıklaması: 'Maçtan önce sevgilim gol atacağımı söyledi'

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek, derbinin ardından görüşlerini aktardı.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

Maçın hemen ardından İsmail Yüksekıklamalarda bulundu.

"2-0'DAN GERİ DÖNMEK BÜYÜK TAKIM İŞİDİR"

Maçtan önce kız arkadaşının gol atacağını söylediğini dile getiren İsmail, "Gerçekten çok mutluyum. Bu maçtan önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Armanın önemine dikkat çeken İsmail, "İsim fark etmez. Önemli olan formanın önündeki arma, sahadaki mücadele. Kim oynarsa oynasın Fenerbahçe'ye yakışır mücadele veriyor. Önemli olan Fenerbahçe!" dedi.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #ismail yüksek

İlgili Haberler

Orhan Can yazdı: 'Fenerbahçe Beşiktaş’ı nasıl yendi?'
Orhan Can yazdı: 'Fenerbahçe Beşiktaş’ı nasıl yendi?' Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Orhan Can derbiyi Cumhuriyet.com.tr için kaleme aldı.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi olaylı başladı: İki kırmızı kart birden!
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi olaylı başladı: İki kırmızı kart birden! Süper Lig'în 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü ile Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.
Derbide kazanan Fenerbahçe: Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe
Derbide kazanan Fenerbahçe: Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.