Derbide kazanan Fenerbahçe: Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu ile Fenerbahçe karşısında 2-0'ı buldu.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Siyah-beyazlılar, 26. dakikada VAR incelemesinin ardından Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Orkun'un gördüğü kırmızı karta itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de 2-0'dan geri dönüşün gollerini 32. dakikada İsmail Yüksek ve 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran attı.

PUAN FARKI 4'E DÜŞTÜ

Fenerbahçe, bu sonucun ardından puanını 25'e yükseltti ve ikinci sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler, 29 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürdü. Beşiktaş, 17 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligde gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanına gidecek. Ligin gelecek haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cengiz, Cerny, Toure.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Karşılaşmadan önem anlar | Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe

90' SARI KART | Fenerbahçe'de İsmail sarı kart gördü.

90' SARI KART | Beşiktaş'ta Emirhan sarı kart gördü.

90' Derbinin ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

85' Beşiktaş'ta Ndidi oyundan çıkarken Tammy Abraham oyunda.

83' Fenerbahçe'de Jhon Duran, Emirhan'ın havadan uzun topuna yaptığı baskı sonrası kayarak müdahale etti. Ayağından seken top havadayken çabuk davrandı ve vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi.

83' GOL | Jhon Duran Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

80' Fenerbahçe'de Asensio ve Levent'in yerine Szymanski ile Brown oyuna dahil oldu.

75' Beşiktaş'ta El-Bilal Toure orta saha sağ çizgisinde kafa topu mücadelesinde Skriniar'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karar faul.

74' Fenerbahçe'de Semedo Beşiktaş savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından gelişine vurdu. Top farkla autta gitti.

71' Fenerbahçe'de Kerem'in yerine Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

68' SARI KART | Fenerbahçe'de Edson Alvarez sarı kart gördü.

66' Fenerbahçe'de En-Neysri'nin yerine Jhon Duran oyunda dahil oldu.

52' Edson Alvarez'in ceza sahası içine aşırtma pasında iki Beşiktaşlı savunma oyuncusu topu ıskaladı. Bunu beklemeyen En-Nesyri topa yetişemedi.

50' Talisca'nın savunma arkasına pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren İsmail Yüksek, yakın köşeye şutunu çekti. Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

48' Beşiktaş'ta Rafa Silva 15-20 metre topu sürdükten sonra ceza sahası hemen dışı sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Ederson topu iki hamlede kontrol etti.

46' Fenerbahçe'de Nene'nin yerine Talisca oyunda dahil oldu.

46' Derbide ikinci yarı başladı.

45' Derbide ilk yarı sona erdi.

45' Sağ kanattan Nene'nin pasında vücut çalımıyla Ndidi'yi ekarte eden Asensio ceza sahasına girdi yerden sert vurarak topu ağlarla buluşturdu.

45' GOL | Asensio beraberliği getiren golü kaydetti.

45' Derbinin ilk yarısına 6 dakika ilave edildi.

43' Fenerbahçe'de Edson şutu savunmadan sekti. Boşta kolan topa ceza sahası dışından gelişine vuran Skriniar'ın şutu farkla auta gitti.

41' SARI KART | Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tepkisinin ardından sarı kart gördü.

37' Beşiktaş'ta Cengiz oyundan çıkarken Salih dahil oldu.

35' SARI KART | Fenerbahçe'de Semedo sarı kart gördü.

32' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen İsmail kafa vuruşunu yaptı. Gökhan Sazdağı topu çizgiden çıkardı. Seken topa tekrar İsmail vurdu ve topu ağlara gönderdi.

32' GOL | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek farkı bire indiren golü kaydetti.

30' Fenerbahçe'de Marco Asensio korner kullanmaya giderken tribünden atılan yabancı maddelerin ardından yerde kaldı. Oyun durdu. Sağlık ekipleri sahada.

27' KIRMIZI KART | Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kararın ardından çok sinirlendi ve zor kontrol edildi. Maçın hakemi bir kırmızı kart da Sergen Yalçın'a gösterdi.

25' KIRMIZI KART | Orkun Kökçü, derbide kırmızı kart gördü.

26' Maçın hakemi Ali Yılmaz VAR ile iletişim halinde ve monitöre pozsiyonu izlemeye gidiyor.

25' SARI KART | Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

23' Fenerbahçe kaleden pasla çıkarken Beşiktaş'ta Emirhan Topçu orta alanla ceza sahası arasında baskıyla topu kapıp pasını sol taraftaki El-Bilal Toure'ye attı. El-Bilal'in ceza sahasına çıkardığı pasta Emirhan Topçu koşu yapıp sağ ayağıyla topu yerden sağ köşeye gönderdi.

22' GOL | Beşiktaş'ta Emirhan farkı ikiye çıkaran golü attı.

9' Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortayı Paulista uzaklaştırdı. Top kornere çıktı.

5' Sol kanattan Cerny'nin yaptığı ortaya iyi yükselen El-Bilal Toure bomboş pozisyonda kale önünde kafa vuruşunu yaptı. Top, Ederson'un bakışları arasında sol köşeden ağlarla buluştu.

5' GOL | Toure Beşiktaş'ı derbide öne geçiriyor.

1' Derbide ilk yarı başladı.