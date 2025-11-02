Orhan Can yazdı: 'Fenerbahçe Beşiktaş’ı nasıl yendi?'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.11.2025 22:34:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Orhan Can derbiyi Cumhuriyet.com.tr için kaleme aldı.

Dünya ve Beşiktaş’ın yıldızı Ouaresma da stattaydı.

500’e yakın da kendi TC’si ile bahis oynayan hakem açıklanmıştı!

Aklını peynir ekmekle yiyen yüzlerce hakem yani.

O kadar “aptal” iseler araba kullanmaları bile yasaklanmalıydı.

Beşiktaş maça çok iyi başlamış, arka arkaya bulduğu gollerle 2-0 öne geçmişti.

Fenerbahçe sahada şaşırmış gibiydi.

Ta ki Orkun kırmızı kart görene kadar...

Hakem Fenerbahçeli oyuncuların yaptıklarına ısrarla uyarı ile geçiştirdi.

Oysa Fenerli oyuncuların 2 sarı kartı vardı ve hakem es geçmişti.

Orkun da bir pozisyonda “Her şey serbest galiba ben de gireyim bari” dedi ve kırmızıyı yedi… Hareket kırmızı ama ya diğerleri de sarı kartlıktı.

Fenerbahçe’yi o dakikaya kadar sahadan silen Beşiktaş 10 kişi kalınca saha üstünlüğünü de kaybetti..

Fenerbahçe durumu 2-1 yaptı.

Emirhan topa dokunmasa top auta gidecekti oysa…

Fenerbahçe durumu 2-2 yaptığında sahada işler çığrından çıktı.

Çünkü hakem de ipin ucunu kaçırdı…

Bu aslında,

“bir” hakemin “bir” oyuncunun hayatın akışını değiştirmesinin öyküsüydü.

Hani diyoruz ya,

If you want god to laugh, tell him your plans!

(Tanrı'nın gülmesini istiyorsan ona planlarını anlat)

İstediğin kadar “Plan” yap idmanda çalış…

Hayatın akışı işte böyle başka türlü akıyor!

Hele hele bazı Hakemler gibi sonuç tayin eden birileri varsa…

Beşiktaş için süper giden bir maç bir anda tersine döndü.

Bakın “Hayatın akışına” insanlar müdahale eder…

Çünkü, zalimlik de iyilik de insandadır!

“Büyük” maçların bu yüzden favorisi olmaz…

Büyük takım çıkar kazanmak için oynar. Yenilir veya yenilmez!

Şairin dediği gibi

Çırılçıplak, bir kavgada, Erkekçe olsun isterim, Dostluk da, düşmanlık da…’

Böyle bir maç da gösterdi ki zaten Beşiktaş normali sevmez.

Gündüz kongre olaylar olaylar… Akşam maç, olaylar olaylar.

Hop 2-0’dan tepe taklak…

Hayatınızda heyecan mı yaşamak istiyorsunuz, o zaman Beşiktaş’ı tutacaksınız...

Yenecekseniz de yenilecekseniz de böyle bir maçta olsun diyeceksiniz.

Bakın; 1 yazı ile ‘bir’, matematikte “etkisiz” elemandır.

O “etkisiz” eleman 1, şiir gibi giden bir maçı nasıl tersine çevirdi gördünüz.

Sadece 1 hata…

Fenerbahçe 3-2 kazandı ama bu maçtan alınacak çok ders ortaya çıktı.

Neyse,

Kendi TC'si ile oynayan bahisçi hakemlerden açıklandı demiştik…

“Küçükçüler” yakalandı tamam, ama Lüferin büyüğü “kofanalar” nerede?

Bu açıklananlar “istavrit” bile değil, “kıraça”…

Hani Şampiyonu belirleyen, maç sonucunu belirleyen kofanalar!

Yasa dışı bahislerde dönen büyük paralar…

Kendisi veya yakınlarında aniden zenginleşenler var mı?

Bu arada eski bir polis muhabirinin tavsiyesi var:

‘Kadını takip et, paranın akışını bulursun’!

En Kalbi Muhabbetlerimle…

Ben CARN; Orhan Can…"

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Derbi

