Fenerbahçe Beko, Tonye Jekiri'yi renklerine bağladı

27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:15

Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis'in takıma katılmasıyla transferde vites yükselten Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonuna hamle yaptı.

Son olarak Rusya'nın UNICS Kazan takımında forma giyen Nijeryalı pivot Jekiri, sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Tonye Jekiri'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



