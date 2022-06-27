Fenerbahçe Beko, Tonye Jekiri'yi renklerine bağladı
ING Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis'in takıma katılmasıyla transferde vites yükselten Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonuna hamle yaptı.
Son olarak Rusya'nın UNICS Kazan takımında forma giyen Nijeryalı pivot Jekiri, sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Tonye Jekiri'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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