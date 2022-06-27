Fenerbahçe Beko, Tonye Jekiri'yi renklerine bağladı

ING Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:15
Fenerbahçe Beko, Tonye Jekiri'yi renklerine bağladı
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Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis'in takıma katılmasıyla transferde vites yükselten Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonuna hamle yaptı.

Son olarak Rusya'nın UNICS Kazan takımında forma giyen Nijeryalı pivot Jekiri, sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Tonye Jekiri'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



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