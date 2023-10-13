İspanya ikinci yarıda açıldı!
EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda İspanya, sahasında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun zirve mücadelesinde İskoçya ile İspanya karşı karşıya geldi.
Estadio de La Cartuja'da oynanan karşılaşmayı İspanya 2-0 kazanmayı başardı.
İlk yarısı golsüz biten maçın 74. dakikasında Morata sahneye çıkarak takımını öne geçiren isim oldu. 86'da ise Sancet, skoru 2-0 olarak tescilledi.
Bu sonuçla İspanya 12 puana yükselerek İskoçya'ya bir adım daha yaklaştı. İskoçya ise 15 puanda kalarak zirveyi tehlikeye attı.
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