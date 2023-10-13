İspanya ikinci yarıda açıldı!

EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda İspanya, sahasında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:48
İspanya ikinci yarıda açıldı!
Abone Ol google-news

Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun zirve mücadelesinde İskoçya ile İspanya karşı karşıya geldi.

Estadio de La Cartuja'da oynanan karşılaşmayı İspanya 2-0 kazanmayı başardı.

İlk yarısı golsüz biten maçın 74. dakikasında Morata sahneye çıkarak takımını öne geçiren isim oldu. 86'da ise Sancet, skoru 2-0 olarak tescilledi.

Bu sonuçla İspanya 12 puana yükselerek İskoçya'ya bir adım daha yaklaştı. İskoçya ise 15 puanda kalarak zirveyi tehlikeye attı.


İspanya İskoçya 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) EURO 2024 EURO 2024 Elemeleri

En Çok Okunan Haberler