İspanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Roberto Mancini'nin takımı İtalya ile karşılaşacak.
İSPANYA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Hollanda'daki De Grolsch Veste Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İSPANYA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Maçın galibi 18 Haziran Pazar günü TSİ 21:45'te Feyenoord Stadı'nda Hırvatistan ile final mücadelesi verecek.
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