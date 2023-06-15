İspanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:57
İspanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Roberto Mancini'nin takımı İtalya ile karşılaşacak.

İSPANYA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda'daki De Grolsch Veste Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İSPANYA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Maçın galibi 18 Haziran Pazar günü TSİ 21:45'te Feyenoord Stadı'nda Hırvatistan ile final mücadelesi verecek.


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