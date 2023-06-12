Adana'da UEFA Avrupa Konferans Ligi coşkusu!
Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanması sebebiyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Adana ekibinin Avrupa bileti alması kentte büyük bir coşkuyla kutlandı.
Adana Demirspor'da UEFA Avrupa Konferans Ligi sevinci yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 sezonunda Adana Demirspor ligi 69 puanla 4’üncü sırada tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Fenerbahçe’nin İstanbul Başakşehir FK’yi yenmesinin ardından, Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazandı.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Adana Demirsporlu taraftarlar sokağa çıkarak kutlamaya başladı. Kent genelinde Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidişi coşkulu şekilde kutlandı.
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