İspanya Portekiz'i 88'de yıktı!
İspanya, Portekiz'i Braga'da 1-0 mağlup ederek UEFA Uluslar A Ligi 2. grubun lideri oldu ve dörtlü finale yükseldi.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta sıralama oynanan 2 maçın ardından belli oldu.
İspanya, Braga'da karşılaştığı Portekiz'i 88. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 mağlup etti ve grup lideri oldu. Maçın bitimine 3 dakika kala grup lideri olmaya hazırlanan Portekiz, bu sonuçla grup 2'incisi oldu. İspanya, bu sonuçla Uluslar Ligi şampiyonluğu için dörtlü finalde yer almayı başaran son takım oldu. Diğer takımlar ise Hırvatistan, İtalya ve Hollanda olmuştu.
İsviçre ise Kybunpark'ta ağırladığı Çekya'yı 29. dakikada Remo Freuler ve 30. dakikada Breel Embolo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Çekya'nın tek golü 45. dakikada Patrick Schick'ten geldi. 61. dakikada Tomas Soucek, skoru eşitleme fırsatını değerlendiremedi.
İsviçre, 9 puanla grup üçüncüsü olarak A Ligi'nde kalmayı başardı. Çekya ise 4 puanda kaldı ve B Ligi'ne düştü.
Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
B Ligi
Arnavutluk 1-0 İzlanda
İrlanda 3-2 Ermenistan
Norveç 0-2 Sıribsitan
İsveç 1-1 Slovenya
Ukrayna 0-0 İskoçya
C Ligi
Yunanistan 3-1 Kuzey İrlanda
Kosova 5-1 Güney Kıbrıs
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