İspanya tek golle kazanmasını bildi!
UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya evinde Danimarka'yı ile 1-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 3. Maçında İspanya, sahasında Danimarka ile karşı karşıya geldi. İspanya, Estadio Enrique Roca de Murcia Stadyumu'ndaki maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İspanya'ya galibiyeti getiren tek golü 79'da Martin Zubimendi attı.
Galatasaray forması giyen Victor Nelsson mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından İspanya, 7 puana yükseldi. Danimarka ise 6 puanda kaldı.
İspanya, bir sonraki maçta Sırbistan'ı konuk edecek. Danimarka deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #uefa uluslar ligi #İspanya #Danimarka
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