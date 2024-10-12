İspanya tek golle kazanmasını bildi!

Yayınlanma: 12.10.2024 - 23:49

Güncelleme: 12.10.2024 - 23:49

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 3. Maçında İspanya, sahasında Danimarka ile karşı karşıya geldi. İspanya, Estadio Enrique Roca de Murcia Stadyumu'ndaki maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İspanya'ya galibiyeti getiren tek golü 79'da Martin Zubimendi attı.

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından İspanya, 7 puana yükseldi. Danimarka ise 6 puanda kaldı.

İspanya, bir sonraki maçta Sırbistan'ı konuk edecek. Danimarka deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.