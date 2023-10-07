İspanya'da gündem Angelino: 'En iyi günlerine geri döndü'

Yayınlanma: 07.10.2023 - 12:41

Güncelleme: 07.10.2023 - 12:41

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Leipzig'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Angelino, uyum sorununu atlattığı sarı-kırmızılılarda performansıyla beğeni kazanmaya başladı. İspanyol basını, Angelino'nun eski günlerine geri dönüş yapmasına rağmen milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente tarafından aday kadroya davet edilmediğini vurguladı.

AS'ta yer alan haberde, Angelino'nun istatistiksel verilere göre Grimaldo, Alex Balde, Jose Gaya ve Fran Garcia'dan daha iyi rakamlara sahip olduğu vurgulanırken İspanyol oyuncunun bu performansını sürdürmesi durumunda milli takıma davet edilme olasılığının olduğu ifade edildi.

Haberde "Angelino en iyi günlerine geri döndü. Geçen sezon Hoffenheim'da kiralık olarak oynadıktan sonra Leipzig'den ayrılıp Türkiye liginde Galatasaray'a katılmaya karar veren bek oyuncusu, bu kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladı" ifadelerine yer verildi.