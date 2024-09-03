İspanya'da tarihi karar! Teknik direktörler greve gidiyor...

Yayınlanma: 03.09.2024 - 17:58

Güncelleme: 03.09.2024 - 17:58

İspanya LaLiga'da teknik direktörler, İspanya futbol tarihinde ilk kez greve gitmeyi düşünüyor.

Marca'nın haberine göre; LaLiga teknik direktörleri, bazı kulüplerin yolların ayrıldıktan sonra ödeme yapmaması nedeniyle grev ihtimalini ciddi anlamda düşünmeye başladı.

Habere göre; Las Rozas'ta yapılan toplantıda antrenörler, görevden alınan antrenöre ödeme yapılmadan yeni bir antrenörün değiştirilebildiği bir sistemden duydukları endişeyi paylaştılar. Bu durumun önüne geçmek isteyen antrenörlerin Görevden alınan koçla bir anlaşmaya varılana kadar yeni koçun yedek kulübesinde oturmasına izin verilmemesi için bir formül arayacakları ifade edildi.

Antrenörler, bu formülün gerçekleşmemesi halinde greve gitmeyi planlıyor.