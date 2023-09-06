İspanya'dan skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi Ivana'ya Kraliyet nişanı verildi...

Yayınlanma: 06.09.2023 - 18:46

Güncelleme: 06.09.2023 - 18:46

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales olayının patlak verdiği İspanya'da uluslararası basında yer eden bir hata yaşandı. İspanyol hükümeti yanlışlıkla Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verdi.

NTVSpor'da yer alan habere göre, İspanya Ulusal Spor Konseyi (CSD), Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan kaptan Ivana Andres yerine Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verilmesinin ardından özür mesajı yayımladı.

Ahora quiero una medalla solo por haber tenido que aguantar a todos mis amigos y conocidos felicitándome hoy más que el día de mi cumpleaños ?? — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) September 5, 2023

Yanlışın düzeltilmesinin ardından Ivana Icardi konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Ivana Icardi, "Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın bugün beni doğum günümden daha fazla kutlamasına katlanmak zorunda kaldığım için bir Madalya istiyorum" ifadesini kullandı.