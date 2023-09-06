İspanya'dan skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi Ivana'ya Kraliyet nişanı verildi...

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales skandalı ile çalkalanan İspanya'da sıra dışı bir hata yapıldı. İspanyol hükümeti, Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Ivana Andres yerine Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'yi Kraliyet Spor Liyakat Nişanı ile onurlandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 18:46
İspanya'dan skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi Ivana'ya Kraliyet nişanı verildi...
Abone Ol google-news

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales olayının patlak verdiği İspanya'da uluslararası basında yer eden bir hata yaşandı. İspanyol hükümeti yanlışlıkla Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verdi.

NTVSpor'da yer alan habere göre, İspanya Ulusal Spor Konseyi (CSD), Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan kaptan Ivana Andres yerine Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verilmesinin ardından özür mesajı yayımladı.

Yanlışın düzeltilmesinin ardından Ivana Icardi konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Ivana Icardi, "Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın bugün beni doğum günümden daha fazla kutlamasına katlanmak zorunda kaldığım için bir Madalya istiyorum" ifadesini kullandı.


Player Alanı
İspanya İspanya Futbol Federasyonu Luis Rubiales mauro icardi Ivana Icardi Ivana Andres

En Çok Okunan Haberler